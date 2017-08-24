Лос-Анджелес, США, 25 августа, 2017, 02:54 — ИА Регнум. К фильму Хичкока «Я исповедуюсь», который вышел в 1953 году, критика и публика отнеслись в лучшем случае с прохладцей, многие и вовсе сочли его неудачей режиссера. Можно сказать, что фильм для Хичкока совершенно не типичен. Прежде всего, там нет никакой тайны, убийца сам на первых минутах действия во всем признается молодому священнику, который его отлично знает. Но, поскольку в убийстве признались на исповеди, священник никому не может назвать имя преступника. Тем временем над ним начинают сгущаться тучи… О том, как именно сильные стороны картины стали причиной ее коммерческой неудачи, размышляет постоянный автор ИА REGNUM, кинокритик и историк кино Валерий Рокотов.

Плакат фильма «Я исповедуюсь»

Священнику, зажатому в кольцо косвенных улик, достаточно лишь рассказать всю правду, но тайна исповеди для него нерушима. Его не могут поколебать ни презрение и насмешки отвернувшихся прихожан, ни даже угроза смертной казни. Лишь внезапное изобличение убийцы ставит все на свои места (в первоначальном варианте сценария благополучный исход не был предусмотрен).

«Я исповедуюсь» — абсолютно католический фильм. В нем выразилось иезуитское воспитание режиссера, это для него своего рода возвращение к истоку, к корням, ко всему тому, от чего он потом прятался за иронией, но на этот раз выступил с поднятым забралом. Фильм — дань благодарности церкви, хвала ей, воплощенная в присутствующих в кадре в самые важные моменты небесах и устремленных ввысь церковных шпилях.

Хичкок списывал провал фильма на то, что некатолическое большинство сочло молчание священника перед лицом смерти неправдоподобным. Но дело было вовсе не в этом, а в изменившихся установках. Католической церкви как оплоту консерватизма была объявлена война. Эпоха нуара требовала совсем других героев, которые никогда не пошли бы на позорную смерть ради веры и моральных принципов.

Подробнее о фильме «Я исповедуюсь» читайте здесь: Как казнили священника

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