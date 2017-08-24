Тутаев, Ярославская область, 24 августа, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Тутаевском районе Ярославской области состоялся запуск производственного цикла на НПЗ имени Менделеева в поселке Константиновский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Менделеевский НПЗ

Завод не работал два года, производство было остановлено из-за банкротства. С просьбой спасти поселкообразующее предприятие сотрудники НПЗ не раз обращались к региональным властям. В июне на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Ярославской области и собственником завода — Московским кредитным банком, которое предусматривает инвестирование в развитие производства 4,5 млрд рублей.

Сегодня на заводе трудятся более 400 человек. Полностью погашена задолженность по заработной плате. Все текущие платежи совершаются регулярно и в полном объеме. Запущена основная установка первичной переработки нефти, а также две котельные и воздушно-азотная компрессорная установка. Это позволит уже в этом месяце переработать 15 тысяч тонн сырья. В октябре объемы переработки планируется увеличить вдвое. Меры позволили провести реконструкцию оборудования и укомплектовать штат.

Этой осенью будут проведены дополнительные инженерно-экологические изыскания на территории, прилегающей к кислогудронным прудам. Мероприятия по ликвидации отходов предложены для включения в приоритетный федеральный проект «Сохранение и восстановление реки Волги».

Собственники уже представили план развития завода. Планируется увеличение объемов производства и расширение видов выпускаемой продукции. Рассматривается также возможность запуска производства масел.