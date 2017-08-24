Калининград, 24 августа, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Если Польша затронет тему «военных репараций от России», то это ей (Польше) обойдётся гораздо дороже. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 24 августа, глава представительства МИД РФ в Калининграде Павел Мамонтов.

Архив Минобороны РФ Варшавяне празднуют трёхлетие возрождения Польши. 22 июля 1947 года

Напомним, несколько дней назад депутат сейма от правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Станислав Пента заявил польскому порталу SuperExpress о том, что в Польше готовы требовать возмещения ущерба, нанесённого в ходе Второй мировой войны, не только от Германии, но и от России.

«Мы должны оценить потери и возможные претензии», — сказал Пента, уточнив, что Москва должна вернуть Варшаве «триллионы злотых».

Стоит отметить, что в польском сейме депутат Пента являлся в своё время секретарём парламентской «группы любителей истории», поскольку имеет историческое образование, полученное в Ягеллонском университете.

Развивая тему о «триллионах злотых», депутат от «ПиС» Малгожата Гощевска заявила, что «русские разворовали промышленность и произведения искусства».

«Отвечу кратко. По моему личному мнению, если Польша затронет эту тему, то это ей обойдётся гораздо дороже», — прокомментировал глава представительства МИД РФ в Калининграде Павел Мамонтов.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что хронику восстановления Варшавы на деньги Советского Союза можно проследить, например, по послевоенным подшивкам газеты «Правда». В частности, 22 июля 1947 года — в день национального праздника Возрождение Польши — издание сообщало:

«Успешно идут работы по восстановлению Варшавы. В настоящее время уже сдано в эксплуатацию 600.470 кубометров площади, предназначенной для размещения государственных учреждений и для удовлетворения жилищных нужд варшавян. Проведены также большие работы по восстановлению зданий, представляющих историческую ценность. С каждым днём расширяется водопроводная сеть. Сейчас она превышает 100 километров. Восстановлено также 135 километров канализационной сети и очищено 279 колодцев. Большие работы проведены по восстановлению электросети. В настоящее время отремонтировано 275 километров электропроводов, 26 трансформаторных подстанций».