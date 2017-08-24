Волгоград, 24 августа, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Волгограде некоторые здания, которые расположены в непосредственной близости от жилых массивов, могут оказаться небезопасными. И таких в городе-герое, как выяснилось, немало. Речь идёт о заброшенных зданиях и объектах незавершённого строительства. Так, например, недострой за домом №40 по улице Шекснинской в Дзержинском районе должен был стать поликлиникой, но стройка была остановлена из-за инженерного просчёта в проектировании фундамента. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, пол местами проваливается, при этом есть свободный доступ на крышу.

Onf.ru Заброшенное здание в Волгограде

Такие места становятся притягательными для детей и подростков. Однако желание побыть вдали от взрослых может обернуться трагедией. Кроме того, зачастую здесь группируются асоциальные личности, распивающие алкоголь или употребляющие наркотики, а также люди без определенного места жительства.

Мониторинг, проведённый общественниками, показал, что таких опасных зданий на территории областного центра — десятки. Как уточнили в региональном отделении ОНФ, они есть на улицах Тарифной, Алехина, 8-й Воздушной Армии, Кутузовской, Могилевича, Мечетенской, Поддубного.

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Так, недостроенный корпус Волгоградского учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых «красуется» на улице 8-й Воздушной Армии. Строительство началось в начале 2000 года и тогда же было заморожено. Пустое четырёхэтажное здание никто не охраняет, повсюду разбросаны мусор и остатки от стройматериалов. В полном запустении находится и корпус общежития, построенного в 80-е годы, на улице Могилевича. Жителей расселили после того, как здание начало обрушаться, изнутри всё было вынесено и разобрано. В дальнейшем строение было решено снести, но снос отменили по неизвестным причинам. Его также никто не охраняет.

А вот полуразрушенный, недостроенный в свое время объект, находящийся в самом центре Волгограда в пойме реки Царица, который известен как «морятник», облюбовала неформальная молодёжь.

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«Это место как магнит притягивает к себе неформалов всех мастей, они стараются укрыться от постороннего взгляда», — говорят общественники.

Onf.ru «Морятник»

И всё бы ничего, если бы ребята не подвергали себя реальной опасности, взбираясь на высоту для того, чтобы, например, сделать селфи, отмечают активисты.

«Такие объекты являются реальной опасностью и несут потенциальную угрозу несчастного случая, падения с высоты, поджога или совершения противоправных действий. Ответственные службы и должностные лица ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям по обеспечению безопасности и прекращению бесконтрольного доступа на территорию таких недостроев», — прокомментировал активист Общероссийского народного фронта в Волгоградской области Антон Жук.

По его словам, первое, что можно сделать для решения этой проблемы, — найти собственников или балансодержателей и понудить их в рамках правового поля оградить такие объекты хотя бы элементарным забором, установить предупредительные таблички. Вопрос об обеспечении безопасности граждан при соседстве с такими потенциально опасными строительными объектами общественники намерены вынести на обсуждение с представителями органов исполнительной власти города и региона.

Напомним, недостроенное здание на улице 40 Лет Победы в городе Волжском Волгоградской области уже не раз попадало в криминальные сводки. Так, 2014 году здесь погиб девятилетний мальчик, а в конце апреля 2017 года серьёзные травмы получил подросток. Судебные тяжбы по этому объекту пока ни к чему не привели: здание по-прежнему стоит на своем месте, разрушается и создаёт угрозу жизни и здоровью.