Весь мир, 2 июня, 2007, 16:26 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, на предматчевом собрании были определены цвета формы сборных России и Андорры в матче отборочного турнира ЧЕ-2008. Россияне выйдут на поле в красных футболках, белых трусах и синих гетрах. Игроки команды Андорры облачатся в синие футболки с желто-красной окантовкой, синие трусы и синие гетры. Вратарь россиян будет играть в зеленой форме, голкипер из Андорры - в черной.

Встреча пройдет 2 июня на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Начало матча в 19:00.