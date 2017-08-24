Москва, 24 августа, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Немецкая компания Siemens вряд ли сможет оспорить в суде поставку в Крым турбин ее производства, предназначенных для ТЭС в Тамани, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на юристов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным издания, ООО ТПЭ (входит в «Ростех») купила турбины для Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на вторичном рынке. Первоначально турбины Siemens для Тамани были проданы ОАО «Технопромэкспорт» (ТПЭ), которое было обанкрочено.

Siemens может настаивать на том, что турбины были перемещены в Крым вопреки воле компании, однако даже если первый контракт не разрешал ОАО ТПЭ установить турбины в Крыму, суд вряд ли поддержит ограничения на место установки турбин для нового собственника.

Компания ОАО ТПЭ была признана банкротом в марте 2017 года. Контракт с ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) был заключен в марте 2015 года. Четыре газовые турбины Siemens SGT5−2000E были перепроданы за €152,4 млн ООО ТПЭ, которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму.

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Siemens подал в суд на структуры «Ростеха» и СТГТ 10 июля, в иске компания требует вернуть турбины из Крыма. Также немецкая компания предложила обратный выкуп оборудования и аннуляцию контракта. 18 августа суд отклонил это требование.

Компания «Ростех» также утверждает, что турбины были модернизированы в России. Какие именно элементы турбин были изменены, в «Ростехе», ТПЭ и Минэнерго не прокомментировали. Источник издания утверждает, что изменения были внесены в проточную часть газогенератора, также была заменена часть лопаток компрессора.

В результате скандала с поставками немецких турбин в Крым 4 августа Евросоюз принял решение расширить антироссийский санкционный список. В него дополнительно были включены трое граждан РФ и три компании, участвовавшие в поставке газовых турбин на территорию Крыма.

В Минэнерго тогда заявили, что санкции Евросоюза являются вмешательством в спор двух хозяйствующих субъектов и нарушением международного права. У министерства не вызывает сомнений, ЕС принимал решение, исходя исключительно из политических соображений.

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Скандал начался в июле с сообщений западных СМИ о том, что две газотурбинные установки фирмы Siemens были переправлены в Крым для установки их на Севастопольской и Симферопольской тепловых электростанциях. Это является нарушением режима западных санкций, введённых против России.

Siemens заявила, что российская сторона якобы не имела права отправлять турбины в Крым, так как германский концерн это якобы особо обговаривал при заключении контракта.

После этого германский концерн приостановил все контракты на поставку энергетического оборудования с российскими компаниями, которые так или иначе контролируются государством.

В «Технопромэкспорте» заявили, что компания не получала от Siemens никаких официальных предложений по выкупу турбин. Кроме того, «Технопромэкспорт» предлагал такой вариант концерну еще в 2016 году, однако Siemens тогда отказался, после чего оборудование было продано другой компании.

Кроме того, в «Технопромэкспорте» пояснили, что турбины уже прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект с использованием российских технологий.