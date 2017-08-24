Москва, 24 августа, 2017, 09:49 — ИА Регнум. На торгах 23 августа рубль в моменте касался трехдневного минимума в паре с долларом, но в целом торги снова были малоактивными. Борьба за уровень 59 рублей продолжается, и пока ни у одной, ни у другой валюты нет явного преимущества, чтобы сделать заметный рывок в ту или иную сторону, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«По итогам дня доллару удалось закрыться выше пресловутой психологической отметки, что с технической точки зрения говорит о небольшом преимуществе «американца». У российской валюты на данном этапе нет значимых катализаторов», — отметил эксперт.

«Налоговый период, который подходит к концу, оказывает лишь опосредованную поддержку. Нефть по-прежнему торгуется нестабильно, и ее динамика не внушает доверия трейдерам. Но неспособность доллара привлечь спрос на международном рынке, нейтрализует отсутствие четких сигналов с сырьевых площадок», — пояснил Ковалев.

«При этом стоит отметить, что расширение американских санкций в отношении России не оказали влияния на настроения по российской валюте, что может говорить о некотором выработанном иммунитете и компенсирующем локальном влиянии налоговых выплат», — добавил он.

«В краткосрочной перспективе рубль может ощутить на себе воздействие со стороны нефтяных котировок. 23 августа Brent получила стимул к росту на данных минэнерго США, которые отразили сокращение запасов сырой нефти и бензина, а также падение запасов в Кушинге. Этого оказалось достаточно, чтобы нивелировать негатив от роста добычи», — считает Ковалев.

«Если быкам по нефти удастся закрепить успех, это послужит подспорьем для российской валюты в борьбе за уровень 59. Но в случае восстановления спроса на доллар влияние этого потенциального позитивного фактора ослабнет», — полагает эксперт.

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