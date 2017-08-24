Санкт-Петербург, 24 августа, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление городского правительства о создании комитета территориального развития Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Смольный

Согласно опубликованному на официальном сайте Смольного документу, новое подразделение городской администрации приступит к работе 1 сентября 2017 года. А к 1 ноября новый комитет, в составе которого будет 46 сотрудников, должен представить проекты правовых актов, направленных на реализацию своих полномочий.

Как сказано в утвержденном положении о комитете территориального развития Санкт-Петербурга, он будет проводить государственную политику в сфере развития госуправления и местного самоуправления на территории города, координировать взаимодействие районных администраций с органами госвласти и МСУ, взаимодействовать с политическими партиями и общественными организациями, обеспечивать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов и референдумов.

Также в числе задач комитета территориального развития — мониторинг социально-экономического развития, содействие «субъектам общественного контроля», а также «анализ общественно-политических процессов в Санкт-Петербурге».

Новый комитет будет подчинен правительству Санкт-Петербурга, будет иметь статус юридического лица и располагаться в здании Смольного.

Контроль за выполнением постановления правительства города возложен на вице-губернатора Константина Серова, который отвечает в Смольном за решение вопросов взаимодействия исполнительных органов госвласти Санкт-Петербурга с федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ, за вопросы проведения государственной политики Санкт-Петербурга и осуществления государственного управления на территориях районов города, за молодежную политику в городе и взаимодействие с общественными организациями.

Вице-губернатор Серов, очевидно, будет координировать и контролировать деятельность нового комитета. Руководитель комитета территориального развития также будет назначаться по представлению курирующего эту структуру вице-губернатора.

Впрочем, не исключено, что Константин Серов лично возглавит новый комитет. Как сообщало ИА REGNUM, Заксобрание Петербурга с подачи Смольного одобрило нормативный документ, согласно которому вице-губернаторы могут одновременно возглавлять комитеты городского правительства.

Представители Смольного тогда поясняли, что губернатор Георгий Полтавченко решил реорганизовать и тем самым улучшить работу правительства, для чего необходимо вернуться к прежней практике: вице-губернаторы могли совмещать должности до 2005 года.

Оппозиционные депутаты отмечали, что эту поправку в законодательство вносят «под конкретного человека», чиновника, решившего совместить две должности, и просили назвать его фамилию. Однако в Смольном подчеркивали, что закон не носит персонифицированный характер, а направлен на неопределенный круг лиц.

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