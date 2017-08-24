Вашингтон, 24 августа, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ограничения выдачи виз гражданам четырех государств. Поводом служит отказ от сотрудничества с американским министерством внутренней безопасности (МВБ) в области депортации, передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Телеканал ссылается на соответствующее распоряжение МВБ, направленное в Госдепартамент. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в случае получения такого распоряжения визовый режим приостанавливается в максимально короткие сроки.

«Это происходит в форме, которую госсекретарь считает приемлемой в данных обстоятельствах для достижения поставленной задачи», — отметили в Госдепартаменте.

Источники в МВБ не уточнили, о каких четырех странах идет речь, и граждане каких категорий попадут под ограничения. Известно лишь, что это страны, отказывающиеся принимать депортированных из США лиц или затягивающие процедуру их приема.

По данным телеканала, с ноября 2016 года, когда Дональд Трамп был избран на пост главы государства, из США были депортированы более 167 тыс. иностранцев, при этом в течение всего 2016 финансового года количество высланных составило около 240 тыс. человек.

Преобладают среди них выходцы из стран Латинской Америки. Преимущественно это мексиканцы — их выдворили из США в количестве 93 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз российским гражданам. Процедура будет возобновлена 1 сентября только в Москве, «в значительно сокращенном объеме».

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