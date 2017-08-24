Ярославль, 24 августа, 2017, 09:27 — ИА Регнум. На сайте Госзакупок опубликован аукцион на разработку проектной документации для строительства нового кладбища около Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стоимость контракта — 101,7 тыс. рублей, заказчиком выступает агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля. Новое муниципальное кладбище разместится на землях опытно-производственного хозяйства «Михайловское».

Wikimedia.org Кладбище

Как пояснили в мэрии Ярославля, изначально под кладбище будет выделен участок около 20 гектар — больше нельзя по санитарным нормам. С учетом того, что в год под захоронения в Ярославле используется 3−4 гектара, этой площади должно хватить примерно на 5 лет.

Впоследствии, после проведения необходимых мероприятий, площадь кладбища может быть расширена. Проблемы с местами под захоронения в Ярославле действительно есть, все резервы существующих кладбищ практически исчерпаны. Новое кладбище в районе Лесных Полян должно снять эту напряженность.