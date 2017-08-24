Севастополь, 24 августа, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В Гагаринском районе Севастополя после реконструкции открыли круговую дорожную развязку на Свято-Никольской площади, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Крымова Развязка в городе Севастополь

«Движение открыто, а небольшие недочеты будут устранены в ближайшее время и департамент городского хозяйства полностью благоустроит и озеленит эту территорию», — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников, проверивший исполнение работ на объекте.

После капитального ремонта на Свято-Никольской площади организовано круговое движение, заменено 46 опор освещения, 1 720 метров контактного провода троллейбусной сети, 1,5 тыс. кв. метров тротуарной плитки, обустроены бордюры и уложено 1,5 тыс. кв. метров бортового камня.

По информации руководителя подрядной организации ООО «Дорожник» Виталия Дорофеева, контрактом предусматривался срок сдачи в декабре, завершили ремонт в августе. Изначально стоимость госконтракта составила 42 млн рублей, но фактическая сумма будет уменьшена.

Ранее правительство города подготовило перечень внутригородских автодорог, подлежащих ремонту в 2018—2020 годах. За три года в севастопольские дороги вложат шесть миллиардов рублей. В 2017 году запланирован капитальный ремонт 17 километров дорог (на сумму 790 млн рублей) и текущий ремонт 52 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, после нескольких месяцев аварийно-восстановительных работ, открыто движение на участке трассы Севастополь-Симферополь, разрушенного оползнем.

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В прошлом году была запущена крупная круговая развязка на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе. Реконструкция продолжалась несколько лет.

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