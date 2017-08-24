Киев, 24 августа, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Сын президента Украины Алексей Порошенко за бюджетный счет съездил в Сингапур, где изучал «передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции». Поездку Порошенко выиграл в конкурсе — «первым из украинских политиков», говорится в сообщении на официальном сайте «Блока Петра Порошенко».

ВАДИМ ЧУПРИНА Порошенко Алексей Петрович

Согласно имеющимся данным, этот конкурс не афишировался и кто еще принимал в нем участие из украинских политиков — неизвестно. Этим же вопросом задаются и пользователи социальных сетей, обсуждающие сообщение.

Отмечается также, что в ходе визита в Сингапур 14−18 августа Порошенко «поблагодарил своих сингапурских коллег за их принципиальную позицию, касающуюся территориальной целостности Украины», и «высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность перенимать передовой опыт Сингапура».

В ходе поездки Порошенко рассказал сингапурским коллегам-парламентариям, какие успехи сделала Украина за последние годы. То есть о «реализации реформ, возобновлении экономического роста, улучшении бизнес-климата».

Алексей Порошенко окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко. Затем он учился в Лондонской школе экономики и политических наук и Международной бизнес-школе во Франции.

После учебы работал в компании «Рошен», принадлежащей его отцу. В январе 2010 года стал заместителем руководителя торгово-экономической миссии Генерального консульства Украины в Шанхае (КНР) — в это время его отец был министром иностранных дел Украины.

После государственного переворота на Украине в 2014 году был избран депутатом Верховной рады, пытался заниматься экономической политикой. Проведя в комитете менее недели, он перешел в комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.