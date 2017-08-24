Пекин, 24 августа, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО на общую сумму 180 млрд юаней ($27 млрд). Операции были проведены на семидневный срок, их доходность составила 2,45%. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте главного финансового органа КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Проведение новых операций произошло вскоре после изъятия 100 млрд юаней, которые были влиты в экономику около двух недель назад. Напомним, Народный банк Китай проводит двухнедельные операции обратного РЕПО под 2,6%, пишет «Чжунго жибао».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке главный финансовый регулятор КНР провел операции РЕПО на сумму 100 млрд юаней ($15 млрд).