Вашингтон, 24 августа, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в частных разговорах с сенаторами называл неконституционным и угрожающим его президентству закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки

Разговаривая с сенаторами-республиканцами, Трамп, в частности, заявлял, что недоволен политикой в отношении России, а о законопроекте с санкциями отзывался раздражительно. Так, в телефонной беседе с главой комитета Сената по иностранным делам Бобом Коркером (республиканец, сенатор от штата Теннесси) Трамп заявлял, что законопроект о новых ограничениях против РФ — плохое решение.

Коркер же настаивал, что проект закона утвердят обе палаты Конгресса, и повлиять на его точку зрения Трампу не удалось. Президент США тогда и заявил, что законопроект противоречит конституции и нанесет ему урон как президенту.

«Он был откровенно раздосадован», — рассказал источник газеты о реакции Трампа.

В разговоре с сенатором Томом Тиллисом (республиканец, штат Северная Каролина), одним из тех, кто инициировал рассмотрение Конгрессом законопроекта о защите независимого расследования связей Трампа с Москвой, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, Трамп также выражал несогласие с принятым законопроектом.

Согласно законопроекту, глава США не сможет каким-либо образом отстранить Мюллера от расследования. Таким образом получается, что поддержавшая Трампа Республиканская партия начинает действовать в Сенате все более самостоятельно, не согласовывая свои действия с администрацией президента США. Что и раздражает Трампа, заключает издание.

Согласно принятому в конце июля и подписанному Трампом 2 августа документу об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, им закрепляются направленные против Москвы меры, предпринятые администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

Также документ ограничивает полномочия Трампа как главы государства в части отмены или смягчения санкций. Теперь, чтобы сделать это, главе Белого дома придется получить предварительное разрешение Конгресса.

Этим законопроектом американские власти не только «отодвинули» Трампа. Фактически США перешли Рубикон: именно ядерную сверхдержаву Россию, а не Иран и КНДР, назначили «осью зла», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. И вопрос не в том, какие именно санкции будут применены, а в том, что Россия имеет дело со страшным противником, который уже все сказал.

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Тем более что это решение было принято всей элитой США и нет возможности сказать, что кто-то был за, а такой-то влиятельный — против. Значит, это огромный вызов, считает политолог. И его сложность в том, что это уже другая сфера войны — «паравойна», ведущаяся на разных уровнях, а не классическая ситуация «войны» и «мира», когда есть понимание, что происходит.

Кроме того, в России не просчитываются действия Трампа с точки зрения психологического портрета: от него ждут рациональных действий, тогда как Трамп может руководствоваться совсем другими мотивами. Это может привести к серьезным ошибкам, ведь в таком случае решающее значение придается объективным процессам, тогда как значение могут иметь непросчитанные факторы.

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В принятом в США законопроекте действительно на главном месте стоит Россия, а в особенности — строительство газопровода «Северный поток — 2». Документ предусматривает санкции и для инвесторов данного проекта. Этим уже возмутились в Евросоюзе. В частности, глава МИД Германии Зигмар Габриэль призывал использовать все возможности для того, чтобы не допустить новых санкций в отношении России, а лучше работать по уже действующим, добиваясь выполнения Москвой Минских соглашений. Против высказывались также в ряде стран ЕС.

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Санкционная и новая холодная война началась в 2014 году, после того как на Украине произошел государственный переворот и началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России. Запад заявляет, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Украины, а Крым был «аннексирован».

В Крыму прошел референдум о самоопределении, и подавляющее большинство населения полуострова проголосовало за выход из состава Украины и возвращение в состав России. Республики Донбасса же заявили о неприятии захвата Киева бандеровцами и оказали вооруженное сопротивление.

Тем не менее на основании своих лживых заявлений Запад ввёл против России санкции. Условием отмены санкций США и Евросоюз ставят возврат Крыма Украине и фактическую капитуляцию народных республик Донбасса.