Москва, 24 августа, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 августа завершились ростом. До публикации отчета минэнерго США цена на Brent консолидировалась в узком коридоре на уровне $51,58 за баррель. После выхода данных цена повысилась на 2%, до $52,59, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

Согласно еженедельным данным, запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 18 августа, уменьшились на 3,3 млн баррелей, до 463,2 млн баррелей (прогноз был — 3,45 млн баррелей). Запасы бензина упали на 1,2 млн, до 229,9 млн баррелей (прогноз был — 0,643 млн баррелей).

Запасы дистиллятов не изменились, оставшись на уровне 148,4 млн баррелей (прогноз был +0,093 млн баррелей). Добыча нефти в США за эту неделю выросла на 26 тыс., до 9,528 млн баррелей в сутки (не обратили внимания из-за ослабления доллара).

Сегодня, 24 августа, баррель Brent стоит $52,55. Технически покупателям ничего не мешает уйти к уровню $53 и выше. На нефтяном рынке покупателей от активности может сдерживать предстоящая конференция в Джексон-Хоуле, на которой выступят Джанет Йеллен и Марио Драги.

Выступать они будут 25 августа. У покупателей есть больше суток, чтобы сходить проверить на прочность уровень $53,50. Если покупатели откажутся двигаться вверх выше $52,60, то в этом случае им не избежать коррекционного движения до отметки $52,00.

Напомним, 23 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,34%, до $52,57 за баррель, WTI — на 1,21%, до $48,41 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,38 за баррель.

Читайте также: Нефть притихла