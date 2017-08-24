Вашингтон, 24 августа, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Американский сенатор Джон Маккейн считает визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину возможностью для Вашингтона начать поставки Киеву летального оружия. Об этом 24 августа написал политик на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

«Визит Мэттиса в Киев даёт США ещё одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставить помощь в плане оборонительного смертоносного оружия», — написал он.

Маккейн также заявил, что власти Украины нуждаются в подобной помощи, «чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны».

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Он добавил, что поставки Киеву смертоносного оружия обеспечат «мир и стабильность в стране».

Как пишет The Hill, Маккейн в очередной раз призвал президента США Дональда Трампа поставлять Киеву летальное оружие.

Напомним, в начале августе министерство обороны США рекомендовало Белому дому начать поставки на Украину высокотехнологических противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin на сумму $50 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2014 года украинское руководство, пришедшее к власти путем государственного переворота, проводит военную карательную операцию против населения ДНР и ЛНР, не признавшего эту власть. По официальным подсчетам ООН, с тех пор в ходе вооруженного конфликта погибло не менее 10 тыс. человек.

При этом поставки американского летального вооружения Украине обсуждаются с 2014 года. С приходом Дональда Трампа разговоры о поставках вооружения получили новый импульс.