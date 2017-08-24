Москва, 24 августа, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В России после трех недель дефляции недельная инфляция составила 0%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала августа дефляция составила 0,2%, с начала года — 2,2% (в августе 2016 года была 0%, с начала года — 3,9%).

За неделю на 3,6% подешевела плодоовощная продукция: капуста белокочанная — на 10,2%, картофель, лук, морковь и помидоры — на 6,7−9,4%. При этом огурцы подорожали на 1,7%.

Снизились цены на яйца куриные, сахар, гречку на 0,7−0,8%, молоко пастеризованное, пшено и вермишель — на 0,2−0,4%.

При этом выросли цены на баранину, консервы мясные, колбасу вареную, масло сливочное, маргарин, сметану, творог жирный, сыры, хлеб пшеничный, конфеты шоколадные, карамель, чай и рис увеличились на 0,1−0,2%.

Бензин подорожал на 0,1%, цены на дизельное топливо — не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 июля Росстата зафиксировал недельную дефляцию в России впервые с начала августа 2016 года. В 2016 году Росстат дважды сообщалось о недельной дефляции — в последнюю неделю июля и в первую неделю августа.

Напомним, с начала 2017 года в России было отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 0,6%, в феврале — 0,5%, в марте — 0,1%. Затем в апреле инфляция выросла до 0,3% и продолжила расти в мае — до 0,4%. В июне она подскочила до 0,6%, а в июле упала до 0,1%.

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