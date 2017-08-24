Вашингтон, 24 августа, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство политикой в отношении России в частных разговорах с сенаторами. Он воспринял с раздражением и законопроект о новых санкциях против Москвы, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так, в телефонной беседе с главой комитета Сената по иностранным делам Бобом Коркером (республиканец от штата Теннесси) Трамп заявлял, что законопроект о новых ограничениях против РФ — плохое решение. Один из доводов Трампа заключался в том, что документ противоречит конституции и нанесет ему урон как президенту.

По данным источников, переубедить Коркера Трампу не удалось — тот твердо придерживался своей позиции и лишь проинформировал главу государства о том, что проект закона утвердят обе палаты Конгресса.

«Он был откровенно раздосадован», — рассказал источник газеты о реакции Трампа.

Спорил американский лидер не только с Коркером. Подобный разговор состоялся между ним и республиканцем Томом Тиллисом, сенатором от штата Северная Каролина. Тиллис — один из тех, кто инициировал рассмотрение Конгрессом законопроекта о защите независимого расследования связей Трампа с Москвой, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Согласно законопроекту, глава США не сможет каким-либо образом отстранить Мюллера от расследования.

Газета отмечает, что члены Республиканской партии в Сенате действуют все более самостоятельно и не согласовывают свои действия с администрацией президента США. Трампа эта тенденция крайне раздражает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля законопроект об ужесточении односторонних санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи был одобрен Конгрессом США и подписан главой государства. Его положения закрепляют направленные против Москвы меры, предпринятые администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Документ ограничивает полномочия Трампа как главы государства в части отмены или смягчения санкций. Чтобы сделать это, американскому лидеру потребуется предварительное разрешение Конгресса.

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