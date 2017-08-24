Пока Россия занята миром, олигархи укрывают деньги в офшорах: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 24 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Фактически закончилась: Шойгу заявил о прекращении гражданской войны в САР;
- «Школьное перемирие»: контактная группа по Украине согласовала режим прекращения огня;
- Новые идеи фикс: на Украине придумали, как усложнить гражданам России въезд в страну;
- Переписать историю: Литва заявила, что в Холокосте виновата Россия;
- «Абсолютно неверный» подход: Германия не поддержит США в случае войны с КНДР;
- Неравенство и собственность: граждане РФ хранят в офшорах 75% нацбогатства России.