Владивосток, 24 августа, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Политику Банка России в отношении курса рубля в предвыборный год прогнозировать сложно: это чтение чужих мыслей и экстрасенсорика. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. При этом он призвал строго не судить последний прогноз Сбербанка на 2017−2019 годы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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Курс рубля всегда определяется балансом двух факторов: объективного и субъективного. Объективны — цены на нефть, торговый и платёжный баланс России, субъективна — позиция Банка России. По словам экономиста, обычно проще понять, чего хочет Банк России, но сейчас ситуация прямо противоположная.

Так, в условиях избытка предложений и усиливающейся конкуренции на европейском газовом рынке более или менее понятно, что будет с ценами на нефть, кроме того, более или менее понятно негативное изменение торгового и платёжного баланса страны.

Всё, что сейчас поддается анализу, отмечает Максим Кривелевич, так или иначе связано с тем политическим фоном, который мы наблюдаем. А политический фон становится потихоньку очень мрачным: американские санкции начинают работать через полгода после принятия, часы тикают, время идёт.

«С другой стороны, сейчас сложно прогнозировать политику Банка России. Мы, люди, живущие далеко от столицы, не вхожие в высокие кабинеты, чувствуем по новостному фону, что в стране начался предвыборный год. В предвыборный год любая импровизация со стороны монетарных властей крайне маловероятна, они будут выполнять команды. Какой курс рубля комфортен для лиц, уполномоченных принимать соответствующие решения, мы никак узнать не можем, этой информацией, возможно, владеет всего несколько человек. Это не область прогноза, это чтение чужих мыслей, это к экстрасенсам», — отметил эксперт.

«Пока я не замечал, чтобы числовые прогнозы специалистов Сбербанка сбывались, — добавил Максим Кривелевич. — Не судите строго, скорее всего, перед экспертами была поставлена задача сказать определённую цифру, что аналогично угадыванию правильного номера в лотерее. Вообще, в валютных прогнозах не стоит обращать внимания на цифры, лучше сосредоточиться на направлении и аргументации, а еще спросить себя, почему тот или иной банк хочет убедить рынок в будущем росте или падении валюты».

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк прогнозирует средний курс доллара в 2017 году на уровне 59 рублей, в 2018 году — 59 рублей, в 2019 году — 59,5 рубля.