Москва, 24 августа, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Усиленный режим работы в Московском метро введен в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро

«Мосметро работает в усиленном режиме в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в качестве профилактики травмирования пассажиров в метро чаще проводится уборка. Кроме того это делается для предотвращения загрязнения механизма эскалатора.

«Также в Мосметро проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев в работе электрооборудования», — отметили в пресс-службе.

Читайте также: В Москве планируют запустить систему раннего метеомониторинга

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 и 24 августа в Московском регионе ожидаются порывистый ветер, дождь, грозы и град.