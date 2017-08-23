Пекин, 24 августа, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Китай призвал Японию всерьез принимать во внимание обеспокоенность ее азиатских соседей и действовать разумно в военной сфере и сфере безопасности, сообщает 23 августа агентство «Синьхуа».

Японские танки в Нанкине. 1937

Как ранее сообщалось в японском новостном агентстве Kyodo, Министерство обороны страны запланировало на 2018 год рекордный по размеру бюджет в 5,26 трлн иен ($48,1 млрд), поскольку страна планирует усилить свою ракетную обороны перед лицом возросшей опасности со стороны КНДР и в связи с усилением морской активности Китая.

«Мы осведомлены об этих заявлениях и обеспокоены ими», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, добавив, что в последние годы Япония использовала жупел «китайкой угрозы» с целью оправдать свой растущий оборонный бюджет.

По ее словам, Китай находится в полной готовности к действиям Японии и осознает ее реальные мотивы. Она также порекомендовала Японии выучить уроки истории и прекратить раздувать «китайскую угрозу».

Хуа оценила смелость и проницательность тех японцев, которые осознали историческую правду и призывают к миру посредством документалистики. В частности — об острове Окуношима, где японцы разрабатывали ядовитый газ, чтобы использовать его против Китая во время Второй мировой войны.

Фильм привлек серьезное внимание в Японии, будучи показанным по телеканалу Tokyo Broadcasting System (TBS) наряду с еще одним документальным фильмом про «Отряд-731», продемонстрированным на канале NHK. Оба фильма продемонстрировали неопровержимую правду о военных преступленьях японцев и породили горячие дискуссии в японском обществе.

Хуа отметила, что разбросанное на территории Китая химическое оружие до сих пор, даже спустя 70 лет представляет угрозу Китаю, его экологии и здоровью граждан, в связи с чем Япония должна выполнить свои обязательства по его уничтожению как можно скорее.

Напомним, что по некоторым данным, жертвами японской агрессии в Китае во Второй мировой войне стали около 30 млн человек. Японские милитаристы проявляли не меньшие жестокость и зверства по отношению к мирному населению, чем немецкие нацисты.