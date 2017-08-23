Москва, 24 августа, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Введение миротворческой миссии ООН в Донбасс будет означать, что президент Украины Пётр Порошенко утратил свои полномочия. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, профессор Академии военных наук РФ Сергей Судаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

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«Если сейчас приходят «голубые каски», это означает, что Украина уже утратила частично свой суверенитет. Это означает, что Порошенко расписался в том, что есть действительно гражданская война, есть утрата суверенитета, и передаёт третьим лицам решение национального вопроса, — обозначил политолог. — Президент Украины утратил свои полномочия и вынужден перенести эти полномочия на третью сторону».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины объявил, что в сентябре 2017 года представит на Генеральной Ассамблее ООН план введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. По его словам, вопрос миротворческой миссии ООН и вооружённой миссии ОБСЕ упирается в категорическое нежелание России установить мир на Донбассе.