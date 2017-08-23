Кишинёв, 24 августа, 2017, 01:31 — ИА Регнум. «В течение 25 лет, под предлогом миротворческой миссии, Российская Федерация запугивает нас и местное население путем незаконного размещения на территории нашей страны войск, боеприпасов и оружия», — заявил председатель парламента Молдавии Андриан Канду, комментируя обращение Кишинева в ООН с просьбой включить в повестку дня 72-ой сессии Генеральной ассамблеи, которая состоится в начале сентября, вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Российские миротоворцы в Приднестровье

Он напомнил, что в июле парламент принял декларацию, в которой потребовал вывода российских войск и «уважения нейтралитета и государственности» Молдавии. «Это не просто документ. Мы будем продолжать делать все для реинтеграции страны», — добавил он.

Как заявил экс-глава МИД Приднестровья, эксперт в области международного права Владимир Ястребчак, проблематика молдавско-приднестровского урегулирования никогда не была предметом компетенции ООН. При этом эксперт отметил, что в принципе не понимает «каков резон в обращении в ООН по поводу миротворцев», так как если бы Молдавия хотела бы отказаться от миротворческой операции, то Кишинёв должен был бы денонсировать соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта 1992 года.

Обращаясь к Генсассамблее ООН руководство Молдавии, по словам Владимира Ястребчака, попросту хочет сделать дело «чужими руками», не предпринимая для этого никаких собственных усилий. Эксперт не исключил, что молдавское письмо в ООН может быть лишь неким сигналом, рассчитанным на западных партнёров страны. «Никаких внешнеполитических предпосылок [для денонсации соглашения], кроме каких-то молдавских внутриполитических игрищ и стремления привлечь внешнее внимание к якобы существующей российской угрозе, нет. А там где не получается найти какие-то доказательства, их надо выдумать, чем с успехом и Кишинёв и занимается», — приводит слова Ястребчака ИА «Новости Приднестровья»

Экс-министр отметил, что тем самым находящаяся у власти в Молдавии Демократическая партия пытается поддерживать свой имидж главной политической силы, способной сохранить республику в орбите западного влияния, рассчитывая, что в обмен со стороны Запада будет предоставлена финансовая и организационная поддержка. По мнению Ястребчака, вывод российских военных и переформатирование миротворческой операции может привести к весьма негативным результатам, вплоть до новой эскалации конфликта, однако вероятность того, что Молдавия решится денонсировать соглашение о прекращении огня остаётся низкой.

В письме постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару, напомним, утверждается, что присутствие военнослужащих РФ в Приднестровье «представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности». Морару попросил ООН поддержать усилия, направленные на завершение процесса вывода российских военных и напомнил о «стамбульских обязательствах» России на этот счет.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.