Москва, 24 августа, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко хочет спрятаться за спины миротворцев ООН, однако есть один плюс — они не найдут в Донбассе ни одного русского солдата. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

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«Порошенко прекрасно понимает, что Украина всем надоела, и нужно искать повод, что есть такое подобие государственного образования. Нигде и никогда миротворцы ООН никакой пользы не принесли — Порошенко хочет спрятаться за их спины, — уверен лидер ЛДПР. — Но есть один плюс — миротворцы ООН не найдут ни одного русского солдата. Тогда что будет делать Порошенко?»

«Я построю большую психиатрическую больницу и загоню всех руководителей и Украины, и Польши в эту большую психиатрическую больницу. И там в чёрных платьях будут все медсёстры, это траур по существовавшим государствам», — заявил Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко объявил, что в сентябре 2017 года представит на Генеральной Ассамблее ООН план введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. По его словам, вопрос миротворческой миссии ООН и вооружённой миссии ОБСЕ упирается в категорическое нежелание России установить мир.