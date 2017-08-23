Пекин, 24 августа, 2017, 01:06 — ИА Регнум. Английское и французское издания книги председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с бедностью были представлены 23 августа на Международной книжной ярмарке в Пекине, сообщает агентство «Синьхуа».

Флаг Китая

Новая книга получила название «Вырваться из тисков нищеты» и составлена из 29 речей и статей председателя КНР, посвященных теме борьбы с бедностью. Также в книге представлены фото 1988−1990 гг., когда китайский лидер был партийным руководителем в городе Ниндэ в провинции Фуцзянь, расположенной на востоке Китая.

Китайское издание книги впервые было опубликовано в июле 1992 года, а затем переиздано в августе 2014 года, набирая популярность среди китайского читателя, особенно чиновничества всех уровней.

Иностранные издания были переведены и опубликованы китайским государственным издательством Foreign Languages Press.

Заместитель руководителя Главного государственного управления по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая (SAPPRFT) У Шанчжи заявил, что Центральный комитет Компартии Китая во главе с председателем Си ставят победу с бедностью в качестве мерила их успехов на пути построения в Китае общества среднего достатка.

«Опыт Китая может стать полезным для других стран, желающих побороть нищету», — заявил У.

Иностранные издания книги, как утверждает «Синьхуа», уже получили высокую оценку и одобрения со стороны

Напомним, что еще одна книга Си Цзиньпина, посвященная государственному управлению, к настоящему моменту разошлась тиражом 6,5 млн копий по всему миру и была издана на 21 языке.