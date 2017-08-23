Москва, 24 августа, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Возобновление выдачи виз гражданам из российских регионов на въезд в США может произойти после 1 сентября 2017 года, заявил замглавы американской дипломатической миссии в РФ Энтони Годфри в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

США

Комментируя решение Вашингтона о приостановке выдачи неиммиграционных виз российским гражданам, Годфри заявил, что этот шаг сделан в результате российских требований о сокращении американской дипмиссии.

«Но опять я хочу подчеркнуть, что это не ответ, это последствия того решения, которое было принято Российской Федерацией», — пояснил он.

Американский представитель отметил, что надеется на временный характер новых процедур, усложняющих получение виз.

«После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число тех, с которыми мы можем организовать собеседования, — сказал он. — И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке».

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Напомним, к 1 сентября 2017 года по решению Москвы в России должны остаться 455 представителей американской дипломатической миссии.

Вашингтон приостановил с 23 августа 2017 года выдачу неиммиграционных виз российским гражданам. Возобновление процедуры планируется только в Москве с 1 сентября 2017 года.

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