Пекин, 24 августа, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Книга председателя КНР Си Цзиньпина по управлению Китаем продалась тиражом 6,42 млн копий на 21 языке, сообщает 23 августа агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Книга под заголовком «Си Цзиньпин о государственном управлении» представлена на 24-й Международной книжной ярмарке в Пекине, которая открылась 23 августа. К текущему моменту, книга уже выпущена в более чем 160 странах и регионах с момента своего появления в 2014 году.

В Книге содержится 79 речей, обращений, интервью, заметок и писем китайского лидера, которые были сделаны с ноября 2012 года по июнь 2014 года.

Напомним, что избранные речи китайского лидера также стали основой для книги, посвящённой военному делу, а также сборника из семи разделов, выпущенного в 2016 году, в котором изложено видение китайского лидера путей достижения «китайской мечты» и «обновления китайской нации».