Книга Си Цзиньпина разошлась тиражом почти 6,5 млн копий на 21 языке
Пекин, 24 августа, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Книга председателя КНР Си Цзиньпина по управлению Китаем продалась тиражом 6,42 млн копий на 21 языке, сообщает 23 августа агентство «Синьхуа».
Книга под заголовком «Си Цзиньпин о государственном управлении» представлена на 24-й Международной книжной ярмарке в Пекине, которая открылась 23 августа. К текущему моменту, книга уже выпущена в более чем 160 странах и регионах с момента своего появления в 2014 году.
В Книге содержится 79 речей, обращений, интервью, заметок и писем китайского лидера, которые были сделаны с ноября 2012 года по июнь 2014 года.
Напомним, что избранные речи китайского лидера также стали основой для книги, посвящённой военному делу, а также сборника из семи разделов, выпущенного в 2016 году, в котором изложено видение китайского лидера путей достижения «китайской мечты» и «обновления китайской нации».