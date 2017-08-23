Москва, 24 августа, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Задержание журналистки Анны Наринской в здании Басманного суда, а также судебное разбирательство по делу, фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников — это комедия, написала она в Facebook.

Klaus with K Наручники

Наринская, которую ранее задержали в здании суда, где проходило заседание по делу Серебренникова, свободна. При задержании ей предъявили обвинение в нарушении части 2 статьи 17.3 УК РФ.

«Cпасибо всем, кто за меня волновался. Я дома, все хорошо», — написала она.

Комментируя свое задержание, она написала, что все это дело — сплошная комедия.

«То, что произошло со мной — история скорее комическая. В отличие от того, что происходило сегодня в Басманном суде в принципе, — считает журналистка. — Но даже эта комедия (сопряженная все же с нервотрепкой) — она могла происходить только здесь и только сейчас».

Напомним, Наринская была задержана 23 августа в здании Басманного суда. В социальной сети журналистка написала: «Вот так так. Меня задержали».

Причина задержания — административное правонарушение. «Но должна сказать, что все приставы очень вежливые и спокойные», — написала она.

23 августа в Басманном суде было вынесено решение о домашнем аресте Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере — 68 миллионов рублей.

Читайте подробнее: Кирилл Серебренников помещён под домашний арест

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя задержание и арест Серебренникова, российский министр культуры Владимир Мединский заявил, что Минкультуры РФ намерено усилить контроль за приемкой документов по грантам.