Москва, 24 августа, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении Украины ужесточить правила въезда на свою территорию для российских граждан. Свой комментарий Пушков опубликовал накануне, 23 августа, в своём Twitter-аккаунте.

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Пушков считает, что ужесточение правила въезда на Украину для граждан России — это фактически введение визового режима. Москва неизбежно ответит на подобный шаг Киева, и от решения украинских властей пострадают прежде всего украинские граждане.

«Это минус пара миллиардов долларов для семейных бюджетов украинцев», — пишет Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что ещё до 1 сентября 2017 года кабинет министров Украины ужесточит правила въезда для граждан России на украинскую территорию при формальном сохранении безвизового режима.

Теперь для въезда на Украину граждане РФ должны использовать только биометрические загранпаспорта. Кроме этого, граждане РФ обязаны будут заполнить специальную анкету на сайте МИД Украины.

В анкете гражданин России должен будет указать свои персональные данные, в частности профессию и место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, которые он планирует посетить.

В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц — за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника. Анкета должна быть заполнена на украинском либо на английском языке.