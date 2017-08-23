Вашингтон, 23 августа, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Власти США пока не приняли окончательного решения о том, поставлять ли Украине летальные виды вооружения. Об этом заявила на брифинге 23 августа официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

«Что касается программы вооружений (для Украины — ред.), то пока никакого решения не принято», — сказала Нойерт. При этом она добавила, что «ничего не исключает» конкретно в вопросе поставок летального оружия.

Напомним, что с визитом в Киеве в настоящее время находятся глава Пентагона Джеймс Мэттис и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Ранее сегодня министр обороны Украины Степан Полторак заявил на брифинге, что Киев рассчитывает на получение в 2017 году летального оружия от стран-партнёров, в том числе стран — членов НАТО. По его словам, пока такую помощь Украине предоставила только Литва.

В начале августа стало известно, что Пентагон рекомендовал Белому дому начать поставки Украине переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Как сообщал телеканал NBC News со ссылкой на источники, речь идёт о поставках ПТРК на общую сумму $50 млн.

До этого газета The Wall Street Journal, также ссылаясь на источники, сообщала, что план поставок оружия на Украину уже разработан Госдепом и Пентагоном, и ведомства «ждут отмашки из Белого дома».

В Госдепартаменте официально не подтверждали не опровергали данную информацию, заявляя лишь, что вопрос всё ещё находится на стадии рассмотрения.

Поставки американского летального вооружения Киеву обсуждаются ещё с 2014 года, со времен президента Барака Обамы. С приходом в Белый дом республиканцев в 2017 году дискуссии получили новый импульс и, похоже, близятся к завершению. Как заявил на конференции в Вильнюсском университете спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, целью американской дипломатии является «восстановление суверенитета» Украины.