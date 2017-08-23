Лондон, 23 августа, 2017, 22:47 — ИА Регнум. Документы, попавшие в распоряжение британской The Independent, показывают, что руководители и специалисты ExxonMobil обсуждали в научных кругах и представляли в прессу разные данные по влиянию бизнеса компании на окружающую среду.

DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

Как утверждает корреспондент издания Иан Джонсон, «Тиллерсон десять лет вел разговоры с выдуманным им специалистом Уэйном Трекером, который поддерживал мнение руководителя нефтяного гиганта о том, что добыча и переработка нефти практически не оказывает влияния на изменение климата. В то же самое время несколько ученых из Гарвардского университета убеждали предпринимателя в совершенно противоположном, заявляя, что глобальное потепление реально происходит и несет угрозу человечеству».

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Тиллерсон, по сведениям журналиста, «потратил десятки тысяч долларов на организацию регулярных публикаций в New York Times и других изданиях, ставивших под сомнение начавшийся процесс изменения климата, и порой даже противоречил самому себе».

«Именно нынешний госсекретарь США настоял на том, чтобы США вышли из Парижского соглашения, — пишет Джонсон. — Но, уйдя в дипломаты, он перестал контролировать своих бывших коллег, и в Exxon произошла утечка. Теперь компания собирается обнародовать электронные письма «фейкового Уэйна Трекера».

По словам корреспондента британского издания, «лица, проводившие расследование ситуации, отметили, что еще в 1979 году во внутренних документах ExxonMobil обсуждалась «самая широко распространенная теория», согласно которой сжигание ископаемого топлива приведет к «потеплению поверхности Земли» с «драматическими экологическими последствиями до 2050 года». А в 2008 году фирма настаивала на том, что отраслевые руководящие принципы по сокращению выбросов не должны «подразумевать прямую связь между выбросами парниковых газов в нефтяной и газовой промышленности и явлением, обычно называемым изменением климата».

«Если будет доказано, что ExxonMobil намеренно вводила и вводит инвесторов в заблуждение относительно риска возможного прекращения бизнеса, связанного с добычей ископаемого топлива, компания может столкнуться с судебным преследованием», — заключает The Independent.

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