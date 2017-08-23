Москва, 23 августа, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский прокомментировал сегодня, 23 августа, задержание и арест режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова.

Kremlin.ru Владимир Мединский

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге, где он работал над фильмом. Режиссера доставили в Москву и поместили в изолятор временного содержания на Петровке. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение по меньшей мере 68 млн рублей, выделенных из бюджета на осуществление проекта «Платформа».

Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест. Исполняющим обязанности художественного руководителя «Гоголь-центра» назначена Юлия Калинина.

Мединский заявил, что вся ситуация с Серебренникова «очень печальна».

Также он сказал, что Министерство культуры в связи с арестом Серебренникова сделает определённые выводы.

«Мы, со своей стороны, можем сделать только одно: усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает», — сказал Мединский.

Кроме того, министр подчеркнул, что дело против Серебренникова ни в коем случае не является заказным.