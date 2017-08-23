Москва, 23 августа, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в конце августа отправится с рабочим визитом в Кувейт. Об этом сегодня, 23 августа, заявил заместителя министра иностранных дел Михаил Богданов по итогам встречи с послом Кувейта Абдулазизом аль-Адвани.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Сообщается, что в ходе переговоров Богданова с аль-Адвани были предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-кувейтского взаимодействия в различных сферах.

Также обсуждалась подготовка предстоящего в конце августа рабочего визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Кувейт.