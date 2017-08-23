Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 23 августа, 2017, 21:18 — ИА Регнум. На Ямале силовики ищут поджигателей пяти жилых домов в городе Губкинском. ЧП случились 16 августа — один человек (мужчина 1942 года рождения) погиб, а 105 граждан, в том числе 25 детей, остались без жилья.

Пожар

В ночь на 16 августа сгорели два многоквартирных дома коридорного типа: № 43 в седьмом микрорайоне и № 20 во втором. Огонь уничтожил 47 комнат. Сгоревшие дома находились на окраине города. По фактам произошедшего возбудили уголовные дела.

В ту же ночь были покушения ещё на три дома. В подъезде одного из них неизвестный поджёг детскую коляску. Огонь был вовремя потушен. Также выяснилось, что неизвестные попытались поджечь ещё два дома. Но и в этих случаях пожар удалось пресечь на корню.

При этом в отделе полиции отказались заводить уголовные дела по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. И только после этого были возбуждены ещё три дела.

Как сообщают в мэрии Губкинского, часть жильцов из сгоревших домов получили временное жильё. Пять семей из 12 человек не нуждались в жилье. Три семьи поселили в муниципальный жилой фонд.

Пострадавшим жильцам дают компенсации: из средств окружного бюджета 50 тыс. рублей на семью и 20 тыс. рублей каждому одиноко проживающему гражданину, а из резервного фонда администрации города — 30 тыс. рублей на взрослого и 15 тыс. рублей на несовершеннолетнего. Редакция газеты «Губкинская неделя» помогла гражданам безвозмездно изготовить фотографии на документы.

Администрация Губкинского объявила о сборе средств для нуждающихся. Помощь оказали депутаты, предприятия, предприниматели и рядовые граждане.

Глава города Сергей Бурдыгин призвал граждан быть бдительными и организовывать дежурства. Полиция и представители казачества начали усиленно патрулировать улицы и микрорайоны Губкинского.

За поимку поджигателей полиция объявила вознаграждение — 200 тыс. рублей.