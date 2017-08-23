Волгоград, 23 августа, 2017, 21:13 — ИА Регнум. В Волгоградской области из-за сложной обстановки с природными пожарами введён режим чрезвычайно ситуации. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, передаёт ИА REGNUM 23 августа.

34.mchs.gov.ru Тушение пожара

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Пожары под Волгоградом не прекращаются: на помощь прибывают вертолёты

Особый режим начал действовать в области с 17:00 23 августа. В настоящее время наиболее сложная обстановка сложилась в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах. Вся территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС приведена в боеготовность.

В регионе активизированы мероприятия по опашке населенных пунктов и социальных учреждений. В условиях сильного ветра, чтобы избежать возгораний из-за перехлеста проводов линий электропередачи, малые населенные пункты временно решено отключить от электроснабжения.

В «МРСК Юга — «Волгоградэнерго» обратились к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к таким возможным временным ограничениям.

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Под Волгоградом из-за пожаров эвакуируют детский лагерь

«К этим вынужденным мерам специалисты МРСК Юга будут прибегать по заявкам администраций муниципальных образований и сельских поселений, а также ГУ МЧС по Волгоградской области», — уточнили в пресс-службе компании.

В настоящее время основные усилия всех служб сосредоточены на недопущении гибели и травмирования людей, своевременного оказания им помощи, защиты имущества от пожаров и ураганного ветра.

Сегодня в готовности находилась авиагруппа из трёх самолетов и двух вертолётов, а также были задействованы более 4 тыс. личного состава. В числе 2 тыс. единиц техники для предотвращения перехода огня задействовали и тяжелую инженерную технику, два пожарных поезда: один в станице Качалинская, другой — в Камышинском районе.

«Все силы и средства мобилизованы, делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия ударов стихии», — заверил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Олег Гребенюк.

Как сообщало ИА REGNUM, жаркая погода и ураганные порывы ветра поспособствовали чрезвычайной пожароопасной ситуации, которая сложилась в регионе. 20 августа огнеборцы ликвидировали крупный ландшафтный пожар вблизи населенного пункта Каменный Буерак Волгоградской области, а уже 22 августа огонь полыхал в хуторах Курин и Моховский города Михайловка. В настоящее время борьбу с огнём спасатели ведут в Иловлинском районе.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков, в Волгоградской области в ближайшие два дня ожидаются дожди. Возможно, они облегчат работу пожарным.