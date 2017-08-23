Инновационный центр «Сколково», Московская область, 23 августа, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков покинул попечительский совет Фонда кино. Об этом сам Михалков заявил сегодня, 23 августа, на заседании коллегии Министерства культуры, которое прошло в подмосковном Сколково.

Mil.ru Никита Михалков

Михалков заявил, что принял решение покинуть попечительский совет Фонда кино, так как почувствовал безответственность совета.

«То, что происходит, когда выходят картины, которые просто ничего не значат или которые что-то значат, но никто не знает, что с ними делать, когда выходят одновременно два блокбастера на одну тему и идет битва между каналами, — это все результат этой безответственности», — сказал кинорежиссер.

Также Михалков заявил, что одна из причин, по которой он покидает попечительский совет Фонда кино — это изменение его состава и включение в число членов пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой.

Михалков подчеркнул, что с Тимаковой он находится на противоположных позициях — «человеческих и идеологических».

«Если бы она была просто членом попечительского совета — это одно дело, это разговор на равных. А когда туда приходит человек, облеченный большой властью и возможностями, значит, ее точка зрения будет превалировать», — считает Михалков.

Известно, что Тимакова вошла в попечительский совет Фонда кино как представитель правительства РФ. Сам Фонд кино был учреждён в своё время правительством для финансирования тех или иных кинематографических проектов. Кроме обязанностей пресс-секретаря, Тимакова также является заместителем главы аппарата правительства и курирует культурные вопросы.