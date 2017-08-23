Мадрид, 23 августа, 2017, 21:03 — ИА Регнум. «США застряли в Афганистане на 16 лет и, похоже, не видят, как выбраться оттуда, — пишет вашингтонский корреспондент испанской El País Аманда Марс. — Объявленная в понедельник (21 августа) Трампом новая политика в Афганистане означает не сокращение военного присутствия американцев в этой стране, а наоборот, увеличение его. Президент Штатов пообещал поднять численность войск, но решил обставить это по-другому, заявив, что теперь Америка «не будет создавать новые страны, а будет уничтожать террористов в них».

U.S. Army Американский спецназ в Афганистане

Журналистка отмечает, что «слова Трампа — это фактическая капитуляция. Афганская проблема ему досталась в качестве тяжелого наследства от Буша-младшего и Обамы. В 2012 году миллиардер думал, что решить задачу просто — вывести войска и все. Из кресла в Овальном кабинете проблема видится уже в ином свете: уход американских войск означал бы образование вакуума, который быстро был бы заполнен ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому — увеличение».

По мнению автора, «очень оптимистично было бы думать, что разросшийся с 8000 до 12 000 солдат контингент быстро разберется с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и восстановит демократию. Однако статистика наводит на другие, более печальные мысли. За время присутствия американцев в Афганистане площадь контролируемой правительством этой страны территории сократилась с 72% до 57%, а значит, ожидать быстрых побед — не более чем иллюзия. Кроме того, афганская война уже унесла 2400 жизней американских военных и обошлась бюджету США в 700 миллиардов долларов».

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Чего же ожидает Трамп, задается вопросом корреспондент и находит ответ в словах самого президента, обещающего «работать с правительством Афганистана, пока будут заметны решимость и прогресс, поддерживать Кабул, если будут реальные реформы». Что за реформы и в чем их суть, американский лидер не уточнил.

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