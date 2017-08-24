Москва, 24 августа, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Проблемы и преимущества, коренящиеся в отношениях РПЦ и Ватикана, вызывают особый интерес на фоне встречи госсекретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина с представителями Московского патриархата. О том, какие вопросы вызывают максимальный интерес российской стороны, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отношение к унии является примером того, как историческая ошибка может нанести ущерб отношениям христианских церквей, длящийся веками. В совместной декларации патриарха Кирилла и папы Франциска подчеркивается, что униатизм прошлых веков не может быть признан путем к восстановлению единства церквей. Сегодняшнее агрессивное и провокационное отношение украинской грекокатолической церкви к православию является тому ярким подтверждением. Украинские грекокатолики даже в лице своих предстоятелей ведут себя совершенно недостойно, не высказывая протестов против прямых призывов к насилию и попыток захватов православных храмов.

Митрополит Илларион (Алфеев), глава отдела внешних церковных связей РПЦ, заявил в своем интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore, что РПЦ не теряет надежды в будущем найти решения по острым проблемам.

Подробности читайте в статье: Может ли РПЦ найти общий язык с украинскими униатами?

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