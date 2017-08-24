Пекин, 24 августа, 2017, 06:21 — ИА Регнум. Ранее неизвестный китайский бомбардировщик, снятый со спутника, является, по-видимому, прототипом перспективной машины Н-20. О ее разработке КНР заявляла еще в прошлом году, избегая конкретики. Подробно о новом самолете пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

U.S. Air Force Бомбардировщик B-2

Принятие данного бомбардировщика на вооружение планируется в 2025 году, что означает, что летные испытания первых прототипов должны начаться очень скоро и, возможно, уже начались.

Имеющиеся снимки позволяют заключить, что самолет создается в рамках технологии Stealth. Компоновка такой машины затрудняет ее обнаружение в помощью радиолокационных станций. Такая машина, способная нести стратегические крылатые ракеты, станет для Китая рывком вперед, позволит в перспективе приблизить КНР свои возможности в данной области к российским и американским. А развивая также подводный флот и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, уже к концу следующего десятилетия Китай сможет вплотную приблизиться к РФ и США по стратегическим возможностям ядерных сил.

Читайте подробности в материале: Китай создаёт стратегический бомбардировщик — «невидимку»

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