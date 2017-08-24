Великий Новгород, 24 августа, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Фестиваль старинных музыкальных инструментов «Словиша» проходил на древней земле Великого Новгорода 19−20 августа. Гостей встречали не только музыкой, но и румяными яблоками, ведь 19 августа — это Яблочный Спас, праздник православный, но с исконно русскими, языческими истоками. О ярком событии, важном не только для музыкантов, историков и фольклористов, но и для каждого, кому необходимо чувствовать свои корни, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина.

Ольга Ларина ИА REGNUM Яблочный Спас в Великом Новгороде отметили фестивалем музыкальных древностей

«Словиша» — не совсем обычный фольклорный фестиваль, ведь именно в Новгороде существует традиция музыкальной археологии, которую хранит и развивает Центр музыкальных древностей Владимира Поветкина — человека, отдавшего жизнь реставрации старинных инструментов и игре на них. Именно здесь, на Ярославовом городище, рядом с которым располагается Центр, и открылся фестиваль, на который съехались энтузиасты не только из России, но и из Европы.

Сначала фестиваль хотели посвятить гуслям, отсюда и его название — это загадочное слово было вырезано на инструменте, найденном новгородскими археологами в 1975 году. Но в итоге на фестивале можно было услышать и гусли, и литовский канклес, и варган, и пастушьи рожки, и даже волынку — инструмент, воистину породнивший древнюю Русь со всей Европой.

Как отмечают участники фестиваля, музыканты и этнографы, музыка — это своего рода код народной души. Каждой эпохе присущи свои коды, но человек, не порвавший со своими корнями, откликается и на мелодии из прошлого, традиционная культура трогает его сердце. Традиция не прерывается, чтобы мы понимали, кто мы и зачем живем.

Подробнее о фестивале читайте здесь: Код предков: Фестиваль «Словиша» напомнил о музыкальных корнях

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