Тбилиси, 23 августа, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 23 августа побывал в Боржомском ущелье, где уже несколько дней идет борьба с лесными пожарами. По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили прибыл в чрезвычайный штаб и лично ознакомился с работами по ликвидации огня. Информацию президенту предоставили премьер-министр Георгий Квирикашвили и члены штаба.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили в штабе по тушению пожаров

Георгий Маргвелашвили выразил особую благодарность всем, кто все эти дни боролся с огнем, а также поблагодарил военнослужащих, в результате координированных действий которых удалось быстро ликвидировать пожар в Атенском ущелье. Как сообщалось ранее, лес в Атенском ущелье загорелся 22 августа, но его удалось погасить к утру 23 августа.

«Трудность состояла в том, что очаги появились во многих местах. В этот трудный момент мы увидели, сколько откровенных друзей есть у Грузии — армян, азербайджанцев, турок, белорусов. Позицию зафиксировали и наши европейские и американские партнеры. В этот сложный момент, когда ты борешься за то, чтобы не было человеческого и материального ущерба, поддержка наших друзей очень радостна и важна», — заявил президент.

Хотя в основном огонь в Боржомском ущелье к середине дня 23 августа удалось локализовать, отдельные очаги еще остаются, а ветер способствует их разгоранию. Работы по окончательной ликвидации пожара в этом ущелье продолжаются.