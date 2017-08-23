Киев, 23 августа, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по факту появления в городе Бровары баннера с картой Украины, на которой нет отделившихся от страны Крыма и Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 23 августа сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Николай Жукович, передаёт УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Актуальная карта Украины оказалась вывешена на сцене перед зданием Броварского городского совета, сооружённой для проведения мероприятий по случаю Дня независимости Украины. Первым на баннер обратил внимание депутат местного совета Олег Берестов, который сообщил об этом на своей странице в Facebook. При этом произошедшее депутат назвал «неприкрытым сепаратизмом при содействии городских властей».

«Выехала следственно-оперативная группа. Баннер мы сняли. Будет он дальше использоваться в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве, которое мы уже открыли», — сообщил пресс-секретарь полиции.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В настоящее время полиция опрашивает всех, кто заказывал, согласовывал и устанавливал баннер. При этом, как сообщается, подозрений в отношений конкретных лиц пока нет.

Руководитель отдела культуры Броварского городского совета Инна Савченко, которую уже уволили с должности после инцидента, заявила, что согласовывала совсем другой баннер. «Эти разногласия мы будем выяснять. Но думаем, что всё-таки это была какая-то провокация», — отметил представитель полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого почти 97% жителей полуострова высказались в поддержку этого решения. Народное волеизъявление стало реакцией на государственный переворот, произошедший в Киеве в феврале 2014 года.

Новые киевские власти не признают воссоединения Крыма с Россией, продолжая считать полуостров украинским.