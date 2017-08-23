Калуга, 23 августа, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, в Калуге принят первый двор, отремонтированный в рамках программы «Городская среда».

Фото пресс-службы городской думы Калуги Приемка двора, отремонтированного в рамках программы «Городская среда»

В приёмке участвовали глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, депутат Законодательного собрания области Сергей Толстиков, первый заместитель городского головы Алексей Дмитриев, руководители подразделений городской управы и депутат городской думы Людмила Сусова.

На дворовой территории домов № 121 по улице Баррикад и № 109 по улице Московской было отремонтировано асфальтовое покрытие, установлены новые бордюрные камни, обустроены парковочные карманы и пешеходные дорожки. Качеством работ жители и представители городских властей остались довольны, отмечалось, что работы калужской подрядной организацией были выполнены быстро и качественно.

В настоящее время работы по благоустройству начались более чем в пятидесяти дворах. «Депутаты городской думы осуществляют постоянный контроль за ходом реализации программы «Городская среда», — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — на каждом заседании мы заслушиваем руководство управления городского хозяйства, парламентарии не только участвуют в приёмке работ, но и совместно с жителями контролируют работу подрядчиков на каждом этапе. Мнение жителей в каждом случае играет ключевую роль. Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления особо подчеркивал важную роль граждан в реализации программы. Очень важно, чтобы жители своевременно обращали внимание подрядчиков или представителей городской управы на недочёты, нарушения технологии ремонтных работ, некачественное асфальтирование. Все эти недочёты гораздо проще исправить в ходе ремонта».

Также глава городского самоуправления предложил по итогам реализации программы 2017 года поощрить подрядчиков, выполнивших работы качественно и в установленные сроки.