Берлин, 23 августа, 2017, 18:51 — ИА Регнум. Берлин не встанет автоматически на сторону Вашингтона в случае начала вооружённого конфликта между США и Северной Кореей. Об этом 23 августа заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передаёт Handelsblatt.

The White House Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп

По словам главы ФРГ, она «не видит военного решения» ситуации вокруг КНДР и считает такой подход «абсолютно неверным». По мнению Меркель, все возможные дипломатические средства до сих пор не были задействованы в полной мере.

При этом на вопрос о том, встанет ли Германия «автоматически на сторону Соединённых Штатов» в случае войны с КНДР, Ангела Меркель ответила отрицательно: «Нет. Автоматически — нет».

Напомним, 22 августа поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп заявил, что Пхеньян завершил подготовку к нанесению ракетного удара по острову Гуам, где размещена военная база США, и готов совершить его в случае провокации со стороны Вашингтона.

В тот же день постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что президент США Дональд Трамп готов применить «полный спектр возможностей Соединённых Штатов» в ответ на «растущую угрозу» со стороны Северной Кореи.

21 августа вооружённые силы США и Южной Кореи начали совместные десятидневные военные учения. В манёврах принимают участие 17,5 тысячи военнослужащих США и 50 тысяч солдат Южной Кореи. Целью учений заявлено повышение боеготовности, а также защита региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове.