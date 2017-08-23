Донецк, 23 августа, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова уверена, что Минские соглашения, которые были подписаны 12 февраля 2015 года, обязывают украинскую сторону возобновить пенсионные выплаты для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Ко всему прочему, гарантами этих документов выступают Франция и Германия. Об это сегодня, 23 августа, сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Руководитель дипломатического ведомства ДНР пояснила, что выход из тупика в отношениях с Украиной известен и он ясно прописан в тексте соглашений подписанных в столице Белоруссии.

«Выход есть, и он уже обозначен, он четко урегулирован в подписанных документах, несущих международные обязательства для всех сторон, подписавших их. Я имею ввиду комплекс мер и 8-й пункт этого документа, который говорит об обязанности украинской стороны восстановить все социально-экономические связи, включая выплату пенсий. Это настолько важный вопрос, что был отдельно обозначен в комплексе мер. Более того, в декларации в поддержку комплекса мер также лежат обязанности Франции и Германии как гарантов выполнения Минских соглашений», — отметила и. о. министра.

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Никонорова особо подчеркнула, что жители ДНР много лет зарабатывали свою пенсию, платя налоги с заработной платы в бюджет Украины, поэтому имеют законное право на выплаты, которые прекратили киевские власти.

«Наша позиция всегда оставалась стойкой и неизменной, пенсионная выплата — это частная собственность любого гражданина, это не социальное пособие и не помощь государства, это средства, которые принадлежат человеку на правах частной собственности. Нашей первоочередной задачей является принуждение представителей Украины к выполнению и реализации всех обязательств, которые закреплены в Минских соглашениях, ведущих к урегулированию конфликта мирным путём. Сюда входит абсолютно весь спектр вопросов, в том числе экономический, и в частности отдельно выделен вопрос пенсий», — сказала член правительства республики.

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Глава МИД ДНР добавила, что позиция Киева сейчас по отношении к пенсионерам противоречит как международным нормам гуманитарного права, так и национальному законодательству Украины и прецедентному праву европейского суда по правам человека. На это уже обращает внимании мировое сообщество, и не исключается, что в скором времени удастся разрешить этот вопрос, в том числе посредством переговоров в Минске.