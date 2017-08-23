Минск, 23 августа, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Украинские власти ужесточают режим блокады Донбасса. Об этом заявил полномочный представитель России в трёхсторонней контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Dn.npu.gov.ua Украинские силовики в Донбассе

«Киев усиливает экономическую и транспортную блокаду Донбасса, что полностью противоречит Минским соглашениям», — сказал представитель России.

Он также констатировал продолжающееся затягивание вопроса с освобождением удерживаемых лиц принципу «всех на всех». По словам Грызлова, обмену пленными препятствует отсутствие на Украине закона об амнистии для участников событий в Донбассе.

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Напомним, участники контактной группы на встрече в Минске 23 августа договорились о введении режима прекращения огня в Донбассе в связи с началом учебного года.

Режим перемирия решено ввести с 25 августа. Предполагается, что перемирие будет иметь бессрочный характер.

Отметим, что до конца августа в Донбассе формально продолжает действовать введённый в конце июня режим прекращения огня в связи со сбором урожая. Между тем сообщения о нарушениях перемирия поступают практически ежедневно.