Киров, 23 августа, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Кирове местный житель осужден за кражу трех авиационно-спасательных жилетов из самолета «Уральских авиалиний».

U.S. Air Force Спасательный жилет

Как сообщили ИА REGNUM в Приволжской транспортной прокуратуре, во время перелета по маршруту Симферополь — Киров мужчина воспользовался невнимательностью бортпроводников и украл жилеты из-под своего и рядом расположенных и пустовавших пассажирских сидений.

Ущерб авиакомпании составил около 5 тыс. рублей. В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В ходе судебного заседания похититель полностью признал свою вину, уверяя, что взял жилеты на память о рейсе.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от его ежемесячного заработка.