Чебоксары, 23 августа, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В Чувашии выставили на продажу здание, расположенное на Красной площади и являющееся объектом культурного наследия. Продавцом выступает минюст республики, который объявил о конкурсных процедурах. Стоимость здания, построенного в 1917 году, оценена в 55 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на конкурсную документацию.

ИА REGNUM Уведомление о том, что здание является объектом культурного наследия

На продажу повторно выставлено трёхэтажное здание с подвалом, пристроем и надстроем, расположенное на Красной площади, 3. В лот также входит земельный участок, на котором находится объект. Историческое здание расположено рядом с национальным музеем Чувашии. Общая площадь объекта составляет 1697 кв. метров, стоимость лота оценена в 55,1 млн рублей.

Данный объект — с обременением. Согласно документам, он состоит в едином государственном реестре памятников истории и культуры народов России как объект культурного наследия регионального значения «Каменный двухэтажный дом с подвалом». Здание было построено в 1917 году и подлежит государственной охране. В настоящее время здесь расположен институт усовершенствования врачей и кафе. Покупатель обязан будет заключить с минкультуры Чувашии охранное обязательство по сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Отметим, первые торги были признаны 21 августа несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Подведение итогов конкурса состоится 29 сентября.