Обнинск, Калужская область, 23 августа, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Житель Обнинска приговорён судом к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за истязания, угрозы убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, а также за покушение на убийство своей малолетней дочери. Как сообщила 23 августа корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Обнинска Калужской области Татьяна Демехина, судом было установлено, что в период с апреля 2016 по март 2017 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал жену и нападал на ребёнка.

Насилие

Так, в марте 2017 года, находясь дома вместе с супругой и малолетней дочерью 2006 года рождения, он в очередной раз поссорился с женой. Дочь попыталась вмешаться в конфликт, тогда отец взял кухонное полотенце, накинул его петлей на шею девочки и стал душить. Женщина оттолкнула мужа от ребенка, помешав ему довести задуманное до конца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 42-летний житель Калужской области с марта по октябрь 2016 года систематически избивал свою 11-летнюю дочь. Наличие телесных повреждений у девочки заметили школьные учителя, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.